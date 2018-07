ProRail doet hitteschouw om 'spoorspattingen' tegen te gaan

Twaalf moeders via Isala betrokken bij gestaakt onderzoek na overlijden baby’s

16:49 Twaalf vrouwen uit de wijde omgeving van Zwolle hebben via het Isala Ziekenhuis in Zwolle meegedaan aan de studie naar het effect en de veiligheid van het middel sildenafil, beter bekend als viagra. Dat onderzoek is deze week met onmiddellijke ingang stopgezet, nadat negentien baby’s na de geboorte overleden. In totaal namen 183 vrouwen in elf ziekenhuizen in het land deel.