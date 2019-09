ProRail houdt deel van Zwolle wakker door ‘takkeherrie’ in spoorwegtunnel

Organist Luuk (16) uit Dalfsen neemt zijn eerste cd op: in Bovenkerk in Kampen

11:36 De Bovenkerk in Kampen doemt in de verte langzaam maar zeker op. Op een sombere, grijze dag zorgt de orgelmuziek van de kerk voor toch nog wat kleur in de stad. Grote kans dat je op een willekeurige dag in mei de kunsten van Luuk Schuurman door de straten hebt horen klinken. De organist uit Dalfsen nam in Kampen namelijk zijn eerste cd op. Dat op 16-jarige leeftijd. ,,Ik dacht dat het een grapje was.’’