ProRail in de fout met ‘pijplijn van heb ik jou daar’ in IJsseluiterwaarden bij Zwolle

Jongeman blijft in de cel voor twee gewapende straatro­ven in Zwolle

16 december Hij zou deze zomer twee keer een straatroof hebben gepleegd in Zwolle. ,,Dat is me nogal wat’’, vindt de rechtbank. Dus blijft de net 21 jaar geworden Roberto B. in de cel. De politie kwam hem op het spoor toen zijn relatie op de klippen liep en zijn ex hem aangaf.