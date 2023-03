ProRail legt treinverkeer stil om veiligheidsredenen na storing verkeersleidingspost Zwolle: ‘Unieke situatie’

Verkeersleidingspost

Wat er precies aan de hand is wordt momenteel onderzocht, vertelt woordvoerder Jeroen Wienen van ProRail. ,,Er is ook een extra team ter plaatse om ondersteuning te bieden. De verkeersleidingspost stuurt alles aan, bijvoorbeeld welke wissels om worden gezet. Als we dat niet goed kunnen zien door een storing, kunnen we het treinverkeer niet veilig laten rijden. Vandaar dat we het rond Zwolle hebben stilgelegd.’’

Staking regionale vervoerders

De storing komt bovenop een aangekondigde staking van de regionale vervoerders in met name het oosten van het land. Het gevolg is dat het treinverkeer in een groot deel van het land piepend en krakend tot stilstand is gekomen. De automobilist is overigens niet veel beter af, want het is de drukste ochtendspits van het jaar.