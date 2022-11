Prorail ontdekt ‘onregelmatigheid’ aan spoor tussen Meppel en Zwolle

Deventer brouwerij Davo zendt WK voetbal niet uit: ‘Het is voor ons geen publici­teits­stunt’

Het controversiële WK-voetbal in Qatar dwingt kroegen tot een ongemakkelijke keuze. Zenden we het uit of niet? De een doet het sober, de ander pakt ‘gewoon’ uit. Maar brouwerij Davo, met proeflokalen in Zwolle en Deventer, maakt een andere keuze. ,,Het is voor ons geen publiciteitsstunt.’’

6 november