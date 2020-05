ProRail weer onder vuur om lozingen op de IJssel in Zwolle: ‘Ze nemen weer een loopje met de regels’

Slachtof­fer fatale woning­brand Zwolle had handicap: 'Maar ze nam geen zorg meer bij ons af’

12:00 Bij een woningbrand in een appartementencomplex in Zwolle is vanochtend een bewoonster overleden. De woningen worden verhuurd door corporatie SWZ aan Fokus Wonen, een organisatie die zorg op afroep biedt aan mensen met een fysieke handicap.