Protest in Zwolle tegen 1,5 meter-samenleving: ‘Lieve democratie, het was leuk je gekend te hebben’

Deze 111 plekken van Zwolle moet je gezien hebben; nieuw boek ‘verplicht voer voor Zwollena­ren’

10:00 Kijk met een scherpere blik naar je eigen stad en de omgeving, dan ontdek je nieuwe dingen. Een Bed & Breakfast in een wit biljarthuis, dat ene beeldje van een zeehond of het beeld van een Romeinse god. Samen met 108 andere plekken in en rond Zwolle zijn ze gebundeld in het nieuwe boek ‘111 plekken in Zwolle die je gezien moet hebben’. ,,Voor toeristen, maar ook zéker voor Zwollenaren.’’