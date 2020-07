Protest met trekkers mag, maar niet op snelwegen in IJsselland

Boeren mogen met trekkers demonstreren, maar niet op de snelwegen komen met deze voertuigen. Als dat gebeurt, dan zal de politie daar tegen optreden. Dat is een van de uitkomsten van het overleg dat een afvaardiging van burgemeesters in de Veiligheidsregio IJsselland vandaag had met vertegenwoordigers van boerenorganisaties.

,,Burgemeesters zijn geen voorstander van een algeheel verbod op demonstraties met trekkers. Het recht op betogen is een groot goed en wij hebben begrip voor de zorgen en frustraties van boeren over het landbouwbeleid. We gaan niet over de inhoud, maar we willen wel de signalen van de boeren overbrengen in Den Haag”, laat de Veiligheidsregio IJsselland in een verklaring na het overleg weten.

Demonstratie vooraf melden

De burgemeesters willen dat de betogingen plaatsvinden op een manier die voor iedereen veilig is. Daarom is de boeren en hun organisaties gevraagd om voortgaan demonstraties vooraf te melden bij de gemeente waar ze plaatsvinden, zoals ook bij andere demonstraties gebruikelijk is.

,,Gemeente en politie kunnen dan ook meedenken over hoe de demonstratie veilig kan plaatsvinden. De acties van boeren in IJsselland zijn tot nu toe in goede samenwerking met de politie verlopen”, zo constateren de burgemeesters in de verklaring.

Het rijden op of het blokkeren van snelwegen met trekkers is nu nadrukkelijk uitgesloten door de bestuurders in IJsselland.