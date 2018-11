Protest tegen Zwarte Piet in Zwolle mag, maar niet op het plein waar Sinterklaas voet aan wal zet

In verband met de verwachte drukte zijn de demonstranten niet welkom op het Rodetorenplein. Meijer laat weten dat er wordt gezocht naar een andere protestplek in de binnenstad.

Storm Vogel van de Zwolse actiegroep ‘Theater voor Iedereen’ gaf aan met ongeveer 20 actievoerders vreedzaam te willen protesten op het Rodetorenplein. ,,Wij willen tijdens een vreedzaam protest op een positieve manier onze boodschap laten zien. En dat is dat we het niet normaal vinden dat zwarte piet nog steeds bij de intocht van Sinterklaas is,” aldus Vogel.

Volgens Vogel is het niet nodig om de demonstratie officieel te melden bij de gemeente. ,,We maken immers gebruik van ons recht op vrije meningsuiting. Maar we zijn wel in gesprek met de gemeente. We willen het netjes doen. Wij wíllen niet demonstreren, maar we móeten wel zo lang de organisatie vasthoudt aan zwarte piet. Ook de gemeente heeft daarin een verantwoordelijkheid want die financiert het evenement.”

Voorwaarden

Bij de gemeente zijn ze op de hoogte van een demonstratie. ,,We hebben een kennisgeving ontvangen waarin een demonstratie tijdens de intocht van Sinterklaas wordt aangekondigd. Als gemeente maken we nu de afweging of er voorwaarden aan de demonstratie verbonden worden om de demonstratie en intocht op een veilige manier te laten verlopen. Uiteraard hopen we op een mooie en feestelijke intocht in Zwolle, met respect voor elkaar,‘’ aldus burgemeester Meijer in een schriftelijke reactie aan de Stentor.

Eerder probeerde de Zwolse actiegroep met een brievenactie te bereiken dat de Zwolse pieten dit jaar niet zwart zouden zijn. ,,Nu daar geen gehoor aan is gegeven hebben we besloten ons aan te sluiten bij de landelijke beweging”, zegt Vogel, doelend op Kick Out Zwarte Piet. Deze landelijke beweging heeft in achttien steden protest aangekondigd.

Veiligheidsmaatregelen

Van eventuele tegenacties in Zwolle - in Nijmegen kondigden voetbalsupporters een actie vóór zwarte piet aan - zegt Vogel geen weet te hebben. ,,En als dat zo is, is het niet onze verantwoordelijkheid. Het is dan aan de politie en de gemeente om te zorgen dat die mensen zich netjes gedragen.” De gemeente heeft zich nog niet uitgelaten of er signaleren zijn binnengekomen van mogelijke tegendemonstraties. Over extra veiligheidsmaatregelen laat Meijer zich niet in de kaarten kijken. ,,Bij ieder evenement nemen we passende veiligheidsmaatregelen, dat doen we nu ook. De inhoud van deze maatregelen kunnen we zoals gebruikelijk niet delen,‘’ schrijft Meijer.