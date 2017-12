Protestmars in Zwolle tegen de 'hellzorg' van Welzorg

De Zwolse Anita van Ewijk (46) heeft het helemaal gehad met Welzorg, de aanbieder van hulpmiddelen in haar gemeente. Daarom organiseert ze een protestmars door Zwolle, speciaal voor mensen in een rolstoel en een scootmobiel. Die vindt plaats op 22 februari 2018, van 14 tot 17 uur.

De datum is niet zomaar gekozen. Het is dan vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen. Van Ewijk hoopt de politiek te vermurwen iets aan de situatie te verbeteren. Want dat er klachten zijn over Welzorg is al langer bekend. Het bedrijf levert op meerdere plekken in de regio rolstoelen, scootmobielen en andere hulpmiddelen. De algemene constatering is dat cliënten vaak lang moeten wachten op hulp en dat er niet altijd maatwerk wordt geleverd. In gesprekken met de gemeente Zwolle zijn afspraken gemaakt en volgens wethouder Eefke Meijerink gaat het inmiddels een stuk beter. Dat was een van de redenen om eerder dit jaar het contract met de organisatie tijdelijk te verlengen.

Toch gaat er nog genoeg mis, weet Van Ewijk. Zoals afgelopen vrijdag. Ze kreeg opeens thuis bezoek van Welzorg. Een monteur kwam de voorwielen van haar rolstoelen vervangen. Daarover had ze een maand eerder gebeld. Ze had speciaal gevraagd om zachte banden, zodat ze minder last heeft van 't stoten. Van Ewijk heeft de rolstoel nodig omdat ze ernstige rugklachten heeft. ,,Maar je raadt het al: het waren harde banden. Van keihard plastic.'' Ze realiseerde het zich pas goed toen de monteur al weg was. ,,Ik heb meteen gebeld en gevraagd of ze andere banden wilden plaatsen. Desnoods de oude. Maar ik werd tig keer doorverbonden en niemand die iets voor mij kon betekenen.''

Ellendedossier

Met de kerstdagen voor de deur zag Van Ewijk de bui al hangen: ze zou geen kant op kunnen. Ook de gemeente werd ingeschakeld. ,,Ook zij hebben gedaan wat ze konden. Lieve mensen hoor, daar niet van, maar het is niet gelukt.'' Nu zit ze dus thuis in een rolstoel waar ze amper mee durft te rijden. Het kan wel, maar dat doet pijn. ,,Het is een nieuw voorbeeld voor het ellendedossier, zo noemde de gemeente het zelf aan de telefoon.''

Voorlopig zit ze nog wel even met de gebakken peren, want volgens Van Ewijk heeft Welzorg laten weten niet eerder dan 19 januari een oplossing te hebben. Ze moet dus nog bijna vier weken geduld hebben. ,,Dat geloof je toch niet?''

Hellzorg

De Zwolse spreekt over 'Hellzorg' en vindt dat er actie nodig is richting de organisatie. ,,Ze zijn nog niet van me af. Er is iets ontwaakt bij me. Ik heb niets te verliezen.'' Ze hoopt op veel medewerking van de politiek. Afgelopen vrijdag heeft ze al contact gehad met de Socialistische Partij. Maar ze wil ook andere fracties in de benen krijgen. Daarom heeft ze een protestmars bedacht. Die moet eindigen bij het stadhuis. Ze schrijft in een oproep op Facebook: 'Want ik ben niet de enige met dit soort klachten, zo zijn er honderden mensen die ook klachten hebben over #Welzorg. En niet alleen in Zwolle, maar ook in Amsterdam,Gelderland, Noord Brabant. En deze groepen ga ik ook proberen te bereiken.'

Wie mee wil doen aan de protestmars, kan dat aangeven op Facebook. Daar is een evenement aangemaakt op de pagina 'Welzorg is Hellzorg'.

Juist in de afgelopen dagen heeft de gemeente bekend gemaakt dat er iets aan de problemen wordt gedaan. Althans, aan het aanbieden van hulpmiddelen. Want vanaf februari komt een nieuwe aanbestedingprocedure en uiteindelijk zullen er twee aanbieders worden gekozen. Dus niet langer één, zoals nu. Zij gaan vanaf 1 oktober 2018 beginnen. Van Ewijk wil koste wat het kost voorkomen dat Welzorg een van die twee partijen wordt.