Provincie Overijssel extra alert op veiligheid werkvloer Museum de Fundatie

Vaker overleg

‘Er is ons alles aan gelegen dat medewerkers van De Fundatie in een veilige omgeving kunnen werken en dat het museum de komende jaren op een inspirerende en betrokken manier wordt geleid. Daarom hebben we de frequentie van overleggen tussen januari en september opgevoerd. En zijn we in een viertal overleggen nader geïnformeerd over de voortgang door de Raad van Toezicht en de huidige directeur’, schrijft Gedeputeerde Staten in een brief ondertekend door voorzitter Andries Heidema. Woordvoerder Petra Timmer verwijst enkel naar de brief en bevestigt summier: ,,We hebben ons als subsidieverlener laten informeren over de stand van zaken’’.