Provincie Overijssel geeft subsidie voor vijfhonderd leerwerktrajecten

1.000 kansenplan

De regeling is een uitbreiding van het eerste ‘1.000 kansenplan’ van de provincie, dat in februari 2018 gestart werd. Er werd veel gebruik van gemaakt In november 2018 waren er 1026 aanvragen ingediend. In Zwolle waren er 229 aanvragen, in Deventer 53 en in de Twente gemeenten 544. Deze zijn nagenoeg evenredig over ouderen, jongeren en statushouders verdeeld. Omdat deze eerste ronde als een succes wordt beschouwd is er door een meerderheid van de Provinciale Staten een motie ingediend waarin Gedeputeerde Staten werd gevraagd om het plan verder uit te breiden. Met de subsidie aan vijfhonderd leerwerktrajecten is daar nu gehoor aan gegeven.