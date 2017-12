Provincie Overijssel: ProRail levert wanprestatie op traject Zwolle-Kampen

Gedeputeerde van de provincie Overijssel Bert Boerman noemt de fouten van ProRail een wanprestatie. De reiziger is hiervan de dupe, zei hij teleurgesteld. ,,We hebben bij ProRail aangegeven dat er op korte termijn een oplossing moet komen, zodat de stop in Stadshagen wel mogelijk is. Het kan niet zo zijn dat een nieuw station maanden niet gebruikt kan worden.''

Stabiliteit

Gisteravond informeerde ProRail de provincie Overijssel, gemeente Kampen en gemeente Zwolle over de problemen rondom de nieuw aangelegde spoorbaan tussen Kampen en Zwolle. De bodem onder de spoorbaan biedt niet genoeg stabiliteit. ,,Om veiligheid te waarborgen, wordt er 100 kilometer per uur gereden, in plaats van de benodigde 140 kilometer per uur.''

Het onderzoek naar de grond onder het spoor, dat ProRail deed, werd onvoldoende verwerkt in de uitvoering. De spoorbeheerder doet onderzoek waar precies de fouten zijn gemaakt. ,,Dit is niet hoe wij werken. Onze kwaliteitsstandaard is hier niet overtroffen. Zeer spijtig. De frustratie deel ik ook zeker. Komende periode wordt er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om oplossingen te creëren", zei ProRail-directeur Rietstra

Een hogere snelheid was nog voor een extra stop in Stadshagen. Met de hogere snelheid werd voldoende overstaptijd op station Zwolle gegarandeerd. Doordat station Stadshagen nog niet in de dienstregeling wordt opgenomen, wordt er voorlopig teruggevallen op de dienstregeling van 2017, waarbij treinen voorbij station Stadshagen razen.

