Provincie Overijssel stelt bruggen en sluizen vanaf 18 mei weer open voor pleziervaart

Drugsver­dach­te Zwolle voorlopig vrij, hoofdver­dach­te blijft langer in de cel

17:19 Een 29-jarige Zwollenaar die wordt verdacht van betrokkenheid bij drugshandel zit niet langer in de cel. Hij werd in april samen met vier anderen opgepakt tijdens een reeks invallen in de stad. De hoofdverdachte blijft wel langer in de gevangenis.