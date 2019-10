Provincie Overijssel trekt de knip voor behoud oude Statenzaal in Zwolle

Terwijl de gemeente Zwolle met potentiële huurders in gesprek is over de oude Statenzaal aan de Diezerstraat, heeft ze nu in ieder geval de garantie al binnen dat ook de provincie Overijssel een bijdrage levert. Gedeputeerde Staten laten weten dat er contact is geweest met de drie overgebleven initiatiefnemers die mogelijk aan de slag gaan in het pand en dat ze allemaal positief zijn over een samenwerking met de provincie. Overijssel kan dankzij de bijdrage aan de gemeente de oude Statenzaal een aantal dagdelen per week gebruiken voor activiteiten.