Provincie Overijssel wil snelle oplossing watertekort

IJssel

‘Het tekort aan water is nu bijvoorbeeld goed te zien aan de belachelijk lage stand van de IJssel. Als we nu niets doen, krijgen we aankomend groeiseizoen weer te maken met een watertekort terwijl er dan veel water nodig is voor de akkers en de natuur. Voordat het nieuwe seizoen begint moeten er dus al maatregelen worden genomen.’ Welke maatregelen dat kunnen zijn, wordt binnenkort onderzocht. Er volgt een overleg met andere overheden. Ook start de provincie een onderzoek naar mogelijke maatregelen.