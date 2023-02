Provinciebestuurder Bert Boerman stopt na 12 jaar, maar wil één dossier niet loslaten: ‘Het raakt je'

indebuurt.nl Eline en Suze vieren carnaval als de Zwolly Dots: 'Het kostuum maken we zelf'

Carnaval vier je het liefst samen, vinden Eline Westervaarder (37) en Suze Ernst (40). Daarom riepen ze carnavalsclub ‘De Zwolly Dots’ in het leven. Feestvieren in Zwolle en nieuwe mensen ontmoeten, dat was het idee. Al gauw meldden zich dertien meiden aan. “We zijn geen vereniging, maar beperken de festiviteiten tot het weekend van carnaval. We noemen het een gelegenheidsclub.”