Provinciehuis Overijssel kleurt oranje

Het is zondag de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Het verzoek om mee te weken kwam via Provinciale Staten binnen. ,,Geweld tegen vrouwen is wereldwijd helaas nog aan de orde van de dag’’, zegt Commissaris van de Koning Andries Heidema, ,,en op sommige plekken niet eens strafbaar. Iedereen moet waar dan ook een veilig thuis kunnen hebben, of dat nu in Overijssel is of in hele andere delen van de wereld. En zolang dat niet het geval is, blijft het afgeven van een signaal waardevol.’’