Provincies Gelderland en Flevoland aan kop met ‘groene’ plannen, Overijssel weinig ambitieus

De NVDE onderzocht de kersverse coalitieakkoorden van alle provincies, behalve Zuid-Holland waar de onderhandelingen nog gaande zijn. De onderzoekers bekeken in hoeverre er concrete maatregelen zijn beschreven voor twaalf verschillende ‘groene’ thema's, waaronder klimaatambities, energie-ambities, communicatie richting burgers, verduurzaming van OV en elektrisch vervoer. Flevoland en Gelderland zijn de nummer één en twee als het gaat om het aantal genoemde concrete maatregelen. Flevoland heeft bij maar liefst negen van de twaalf thema's concrete maatregelen geformuleerd. Gelderland deed dat bij zeven. Overijssel komt niet verder dan drie concrete maatregelen en behoort daarmee tot de drie minst ambitieuze provincies.

Geld vrijmaken

In het Overijsselse coalitieakkoord worden in vergelijking met andere provincies relatief weinig concrete maatregelen beschreven, toch wordt er –net als in Gelderland en Flevoland- wel extra geld vrijgemaakt om te investeren in vergroening. De drie provincies trekken dus allemaal de portemonnee. Dat is niet vanzelfsprekend. Vier van de elf onderzochte provincies doen dit niet. Gelderland maakt 120 miljoen euro vrij voor klimaat en energie, dat is zo'n 15,2 procent van de totale begroting. In de qua bevolking veel kleinere provincie Flevoland is er 9,2 miljoen euro vrijgemaakt, ongeveer 17 procent van de gehele begroting. Overijssel heeft 330 miljoen euro vrijgemaakt voor de energietransitie, wat ongeveer een kwart van de totale begroting is.

Afwachtend

Met maatregelen om energieneutraal te worden, lopen de provincies in Oost-Nederland uiteen. Flevoland legt de lat bij dit thema volgens de onderzoekers hoog door te streven naar een energieneutraal Flevoland vóór 2030, waarbij ook al het vervoer in de provincie wordt meegerekend. Omdat de maatregel voor de lange termijn is, wordt deze nog niet als concreet beoordeeld. Overijssel en Gelderland hebben, ondanks dat ze wel geld vrij hebben gemaakt, in het akkoord geen maatregelen beschreven die leiden tot een energieneutrale provincie en kijken volgens de onderzoekers vooral afwachtend naar wat het Rijk ze hiervoor gaat opleggen.

Wat betreft het ‘klimaatneutraal’ worden, oftewel de CO2-uitstoot in de provincie verminderen, is Gelderland één van de weinige provincies die een doelstelling heeft opgeschreven, ook al wordt die nog niet als ‘concreet’ beoordeeld door de onderzoekers. Gelderland wil in 2030 de CO2-reductie met 55 procent gereduceerd hebben en werkt aan een klimaatplan opgesteld. Acht provincies, waaronder Overijssel en Flevoland, komen niet verder dan het herhalen van de landelijke ambities en hebben geen doelstellingen vastgelegd die specifiek voor hun provincie van toepassing zijn.

Bedrijfsvoering provincie

Uit de analyse blijkt verder dat provincies Flevoland en Gelderland als één van de weinigen aan de slag gaan met het verduurzamen van hun eigen bedrijfsvoering. Flevoland onderzoekt of het mogelijk is om een eigen lichtnet aan te sluiten voor wind- en zonne-energie. Ook wil Flevoland haar provinciehuis aardgasvrij verwarmen. Gelderland wil een voorbeeldrol op zich nemen en streeft zelfs naar een klimaatneutrale provincie in 2030. In Overijssel zijn er geen plannen opgenomen voor de eigen bedrijfsvoering.

Algemeen beeld

De onderzoekers melden dat provincies in het algemeen volop aan de slag gaan met het vergroten van de kennis bij hun inwoners over de mogelijkheden tot verduurzaming. In de meeste provincies wordt het Klimaatakkoord en de bijbehorende ambities expliciet onderschreven. Zeven van de elf provincies reserveren er geld voor. Een voorbeeldrol, door eigen gebouwen en auto's te verduurzamen, pakken provincies nog maar mondjesmaat op. Gelderland en Flevoland horen daarmee tot de uitzonderingen.