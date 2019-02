Provincies op ramkoers: geen cent meer naar het spoor

Anita Wix uit Zwolle schrijft boek over huiselijk geweld

2 februari Anita Wix (56) liet in 2010 vanwege huiselijk geweld alles achter zich in Almelo. Ze vluchtte naar de vrouwenopvang in Zwolle, bouwde hier een nieuw leven op en schreef het boek #jehebtaltijdeenkeuze.