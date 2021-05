‘Prullenbakvaccins’ onverminderd populair: ‘We krijgen ontzettend veel reacties’

Nieuwe opzet zaterdag­markt in Zwolle valt niet bij iedereen goed: ‘mensen kunnen ons niet meer vinden’

9 mei Door de versoepelingen in het coronabeleid is het ineens veel drukker in de binnenstad van Zwolle. Winkels en horeca krijgen meer bewegingsvrijheid. Hetzelfde geldt voor de zaterdagmarkt, waar non-food eindelijk weer welkom is. Maar niet iedereen vindt de ruimere opzet van de markt een succes.