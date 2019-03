Psychiatrische inrichting Zwolle houdt open dag

Politieca­me­ra's bij Zwolse ‘granaatwo­ning’ familie Kooistra

20:40 De politie heeft maandagavond camera's opgehangen op en rond de woning van de familie Kooistra aan de Hanselaarmate in Zwolle-Zuid. De woning was in de vroege ochtend van 26 februari doelwit van een aanslag met twee handgranaten waarbij drie auto’s en vijf huizen beschadigd raakten.