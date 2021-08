Psychotische beenbijter uit Zwolle krijgt de straf waar hij om vroeg

videoDaniel Z. (45) uit Zwolle is dinsdag veroordeeld tot tbs met dwangverpleging. De Zwollenaar draaide op 16 maart dit jaar in een psychose volledig door en moest door een arrestatieteam (AT) met veel geweld uit zijn flat aan de Wolthuismarke gehaald worden. Bij zijn aanhouding verzette Z. zich zo heftig dat de politie hem moest neerschieten.

Dat de politie ingreep met het inzetten van een AT kwam door een eerder incident. In november 2020 ging hij agenten met grote vleesmessen te lijf toen ze hem wilden aanspreken op zijn gedrag. De aanhouding van Z. afgelopen maart was spectaculair, agenten gooiden flashbangs (flitsgranaat) in de woning van Z. en zetten ook een politiehond in. De Zwollenaar was in zijn psychose echter zo sterk dat hij de hond wist tegen te houden.

Z. was in maart opnieuw gewapend met een mes waarmee hij de agenten te lijf wilde gaan. De inzet van een taser had geen effect op zijn boosheid, sterker nog, hij zag zelfs kans om een agent hard in het been te bijten.

Al dagen wakker

Z. heeft al vanaf zijn jeugd te kampen met forse psychische problemen. Afgelopen maart was hij zo gespannen dat hij al dagen klaarwakker was. Over zijn verzet zei hij twee weken geleden: ,,Ik heb niemand kwaad willen doen, alleen huis en haard willen verdedigen.’’

Tijdens zijn rechtszaak vroeg de Zwollenaar nadrukkelijk om hem te veroordelen tot tbs met dwangverpleging. Hij zag zelf ook geen andere uitweg.

