Publiek kijkt vanaf tribune naar plaatsing Zwolse busbrug

De brug wordt in dat weekend over het spoor bij het station gereden. Daar krijgt het z'n definitieve plek. Het S-vormige stalen bouwwerk weegt duizend ton en is ruim 110 meter lang. Aan de Westerlaan bij City Post is die zaterdag een tijdelijk infocentrum waar bezoekers het huzarenstukje kunnen volgen. Daar is ook de tribune. Het werk begint al vroeg; op zaterdagochtend 19 mei om 2.15 uur. Dan gaat namelijk de stroom van de bovenleiding af.

Schaalmodel

Tussen 9 en 16 uur is die zaterdag het pop-up informatiecentrum open. Daar staan onder meer een maquette van het gebied en een schaalmodel van de busbrug. Het beste is om te voet of met de fiets te komen, want tijdens het weekend is er geen parkeergelegenheid in die buurt, laat de gemeente weten.