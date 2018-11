Pubquiz over bier ziet levenslicht in Zwolle

De eerst pubquiz in Zwolle die enkel gaat over bier. Dat is het idee van Raymond Oosterwijk. Samen met café-eiganaar Jaap Lammers houdt hij 10 november de bierquiz in Grand Café Zuijdt.

Een bierquiz, wat kun je dan verwachten?

,,Het is een variant op de pubquiz en doen net als daarbij verschillende rondes met verschillende vragen. We hebben een viertal rondes. We gaan bier proeven, hebben het over het bierbrouwproces, de verschillende types en bier combineren met media, zoals muziek, reclames en media.”

Hoe kom je op zo’n idee?

,,Zelf ben ik al jaren amateur bierbrouwer. In huiselijke kring heb ik zo’n bierquiz gedaan. Ik kwam in contact met café Zuijdt. Het leek me leuk om het van de privé sfeer naar het publiek te brengen. Het gaat mij er voornamelijk om dat mensen gezellige avond hebben.”

Moet je alles weten over bier?

,,Wij willen het graag laagdrempelig houden. Voor de één is het een verrijking van de kennis over bier en voor de ander de toetsing van de bierkennis. Mensen kunnen zich aanmelden als groep of individueel en in groepsverband worden de vragen beantwoord. De één heeft meer verstand van iets dan de ander.”

Wat voor bijzondere bierwetenswaardigheden kunnen mensen opsteken?

,,Ik weet zelf veel over het bierproces en kan dus ook het één en ander vertellen. Een IPA, Indian Pale Ale, waar komt de naam eigenlijk vandaan? Waarom is dat bier zo bitter? Een aantal eeuwen geleden werd dat in Engeland gebrouwen en werd extra hop aan het bier toevoegd om naar de kolonie India te vervoeren. Ze hadden toen geen koeling op het schip, dus was hop de oplossing. Zo heb ik er wel meer.”

Wat voor bieren worden geproefd?

,,Zwolse bieren komen ook langs. We gaan blind proeven. Sommige mensen zeggen: ik drink altijd Grolsch, want dat vind ik het lekkerst. Dat ligt ook aan het kleur flesje en de reclame. De bedoeling is om te laten zien dat branding wat met je het doet. Ik vind het zelf ook altijd heel moeilijk om te proeven.”