Puinruimen en evalueren na geslaagde Bevrijdingsdag in Zwolle

Blauwalg verorberen­de quaggamos­sel ook in Overijssel­se wateren te vinden

16:55 Ongeveer 2,5 miljard zogenaamde quaggamosselen zorgden er in een jaar tijd voor dat de Amsterdamse Sloterplas veel minder blauwalg bevatte dan voorheen. Het schelpdier komt ook in deze regionen voor maar de meningen over het positieve effect verschillen. ,,Ze planten zich voort als konijnen", aldus woordvoerder Herald van Gerner van Waterschap Drents Overijsselse Delta.