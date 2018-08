Puppy's leven in eigen uitwerpselen bij hondenfokker in IJsselland

De eigenaar van de fokkerij, die de 56 honden in zijn eentje verzorgde, bleek niet te beschikken over de juiste papieren. Hij kreeg de opdracht de omstandigheden voor de dieren nog vóór het weekend te verbeteren. Bij een nieuwe controle bleek de man daar gehoor aan te hebben gegeven; hij had flink schoongemaakt.



Dik Nagtegaal, woordvoerder van de Dierenbescherming, legt uit waarom de honden niet per direct in beslag zijn genomen. ,,Als je nu alle honden meeneemt, heeft hij over een maand weer nieuwe honden en dan hebben wij er, als hij bijvoorbeeld verplaatst, geen zicht meer op.''