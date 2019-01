PvdA’er Birgit Michies stapt over naar CDA Zwolle

video Nieuwe kantoor­ruim­ten moeten Zwols Dominica­nen­kloos­ter financieel redden

17:52 Er moeten elf extra kantoorruimten komen in de voormalige daklozenopvang in het Dominicanenklooster in Zwolle. Zo wil directeur Peter Pot zorgen voor meer inkomsten om het klooster draaiende te houden. De ruimten moeten in april klaar zijn.