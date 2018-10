PvdA'er Meijerink houdt kaken op elkaar rond plots vertrek uit Zwolse politiek

Weekendtips Zomerse herfst: wat gaan we doen dit weekeinde?

15:44 De zon straalt als haast nooit tevoren dit weekeinde. Een Indian Summer pur sang. Natuurlijk kunnen we overal naar de Bockbierfestivals en de Oktoberfesten. Zijn er de mooiste feesten en activiteiten binnen. Maar dit weekeinde willen we toch maar een ding? Naar buiten. Daarom de beste tips om nog even de zon te pakken.