PvdA in actie voor nieuwe stations in Deventer en Zwolle

De PvdA komt in actie voor spoorverdubbeling tussen Deventer en Olst en stations in Zwolle-Zuid en Deventer-Noord.

De PvdA-fracties van Zwolle, Deventer en de provincie Overijssel willen de lobby voor realisering van deze al langer bestaande wensen nieuw leven inblazen. Nu het rijk met extra geld over de brug komt voor het spoornetwerk is het tijd om de 'al jaren slepende discussie' in een stroomversnelling te brengen, zeggen de PvdA-fracties.

Verschillende regio's hebben al een beroep gedaan op het extra geld dat in aantocht is. De fracties vinden dat ook deze regio zich in de discussie moet mengen.

Voor de deur

De fractievoorzitters Jan Slijkhuis (Zwolle) en Rob de Geest (Deventer) zeggen hierover in een persbericht: 'Er wordt in onze steden al jaren gesproken over nieuwe stations in de stadsdelen Zwolle-Zuid en Deventer-Noord. De trein rijdt daar bij veel inwoners bij wijze van spreken voor de deur langs. De nieuwe stations, die mogelijk worden door de spoorverdubbeling, brengen het openbaar vervoer voor veel meer mensen binnen handbereik. Daarom willen we dat de bestuurders van de gemeenten en de provincie nu samen in actie komen'.

Flessenhals