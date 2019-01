PvdA is ‘proptreinen’ tussen Zwolle en Enschede zat

Keolis krijgt jaarlijks 17,5 miljoen euro van de provincie voor het exploiteren van de lijn Enschede-Zwolle en de lijn Zwolle-Kampen. Dat er in december een piek in het aantal klachten over drukte in de trein was, vindt de PvdA onbegrijpelijk. „Er zijn herhaaldelijk problemen met de treinen en het is op de lijn regelmatig zó druk dat reizigers op tussenstations niet meer meekunnen,” zegt Statenlid Hans Nooter.