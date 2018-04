PvdA Overijssel pleit voor provinciaal actieplan tegen verkeersdoden

Daaruit blijkt dat het aantal verkeersdoden in Overijssel fors is toegenomen: 65 in 2017, tegen 41 in 2015. ,,Ik maak me ernstig zorgen over de verkeersveiligheid in onze provincie", zegt Statenlid Hans Nooter. Hij wil onder meer dat de provincie haar best doet om een deel van de 50 miljoen euro extra die minister Van Nieuwenhuizen uitrekt voor verkeersveiligheid in het buitengebied binnen te halen.