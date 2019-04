PvdA Overijssel stapt per direct uit coalitie-overleg vanwege standpunten Forum

PvdA-Overijssel wenst niet langer deel te nemen aan de besprekingen over het dagelijks bestuur van de provincie. Reden is Forum voor Democratie, als een van de vijf deelnemende partijen in deze besprekingen, zijn standpunt over verschillende voor de PvdA controversiële onderwerpen niet terug wil nemen.

De mededeling van de PvdA kwam nog geen 24 uur nadat Overijsselse informateur Geert Jansen had gezegd dat er een goede voedingsbodem voor gesprekken was tussen CDA, Forum voor Democratie, VVD, ChristenUnie en de PvdA. Dat blijkt nu dus niet het geval te zijn. Volgens de Overijsselse partij was uit de verkennende gesprekken het idee ontstaan dat de lokale vertegenwoordigers van Forum voor Democratie niet dezelfde stellingname hadden in allerlei onderwerpen als de landelijke partij. ,,Voor onze PvdA-fractie is het een absolute voorwaarde dat de FvD in Overijssel hier ook nadrukkelijk, expliciet en naar de buitenwereld afstand van neemt”, zo schrijft Annemieke Wissink namens PvdA Overijssel in een persbericht. De PvdA heeft onder andere moeite met het standpunt van de partij over vrouwen en klimaatverandering.

‘Vrouwen minderwaardig’

,,In de vele gesprekken die we voerden met onze partijgenoten en met inwoners van ons prachtige Overijssel voelen we dat de zorgen over een mogelijk samenwerking met FvD erg groot zijn. Te groot", stelt de PvdA. ,,Homeopathische verdunning, vrouwen die minderwaardig zijn en het systematisch bestrijden van leraren, wetenschappers en journalisten is voor de Partij van de Arbeid onacceptabel. Ook vandaag noemde FvD-partijleider Thierry Baudet een jong meisje dat vecht tegen klimaatverandering een ‘narcistisch pubertijdsperikel’”, aldus Wissink in de verklaring.

Ook in Flevoland