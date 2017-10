PvdA reikt roosjes uit aan Zwolse 'bouwers'

De PvdA in Zwolle reikt vanaf deze week porseleinen roosjes uit aan zogenaamde 'Bouwers aan Zwolle'. 'Mensen die op hun eigen manier bouwen aan een mooier, groener, liever en socialer Zwolle', aldus de partij in een persbericht.

Deze week reikte PvdA-lijsttrekker Eefke Meijerink het eerste unieke handgemaakte porseleinen roosje uit aan Ilona Kevelham. Zij werkt samen met Boudewijn Koops en Typhoon aan de Stadsproductie. 'Ilona is iemand die altijd achter de schermen te vinden is', aldus Meijer ink in een verklaring. 'Ze is sprankelend en vrolijk en dat zet ze in om hele mooie dingen voor de stad te maken. Het aantal uren dat ze daarin stopt staat in geen verhouding met wat ze daarmee verdient.'

In het zonnetje

De PvdA wil inwoners die zich onderscheiden vaker in het zonnetje gaan zetten. De partij denkt dan aan mensen zoals die buurtbewoner 'die de containers altijd netjes naast elkaar zet, zodat de ROVA-medewerkers er goed bij kunnen. Of die juf of meester die net dat stapje extra zet om talenten van kinderen naar boven te halen. Of die voetbalvader of moeder die altijd een extra bardienst draait. De PvdA vindt dit soort mensen onmisbaar'.

Deze ‘Bouwers van Zwolle’ ontvangen het komende jaar een cadeau van de PvdA. Deze roos van porselein is vervaardigd door Everdien Post. Zij heeft haar atelier in de Creatieve Coöperatie. 'Porselein is prachtig teer en kwetsbaar materiaal, maar je kunt er hele krachtige vormen mee maken. En kracht is ook waar de ontvangers van deze roosjes voor staan en ons geven', aldus Post