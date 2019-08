PvdA viert 125-jarig bestaan in Zwolle

Stadkamer

Het zwaartepunt ligt op maandag 26 augustus. In de Stadkamer worden gasten om 14 uur ontvangen. Nelleke Vedelaar zal daar een toespraak houden. Zij legt om 15 uur bloemen bij de plek van oprichting, samen met Tini van der Laan-Vogt (98 jaar), dochter van de eerste SDAP-wethouder in Zwolle, Jos Vogt. Aansluitend is er een wandeling langs plekken in Zwolle (in de binnenstad en de wijk Assendorp) die in de geschiedenis van de sociaaldemocratie van belang zijn geweest. De bijeenkomst wordt tussen 17 uur en 20 uur afgesloten met een hapje en een drankje en livemuziek van Esther Groenenberg en Anna Hoekstra (van de Zotte Zusjes) op het terras van wijkcentrum De Enk aan het Assendorperplein.