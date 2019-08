PvdA viert fundatie van partij 125 jaar geleden in Zwolle: ‘Of de PvdA nu te koop is?’

Circa honderd PvdA-leden verzamelen zich nabij de Peperbus in Zwolle. Om de hoek is het vergadergebouw Atlas, waar de SDAP 125 jaar geleden werd opgericht door 12 mannen, waaronder de Zwollenaren Helmig Jan van der Vegt en Louis Cohen. Het is 15:00 uur en er volgt zo een wandeling langs historische panden en plekken in de Zwolse binnenstad. Een gids viert in een lezing de belangrijke plaatsen van de PvdA victorie. De Stentor loopt mee en stelt wandelende prominenten, als tegenwicht, kritische vragen.