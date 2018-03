Zwolse studie voor klassiek homeopaat 'in de lift'

6:00 Homeopathie als studie in de lift? Directeur Franc Müller van de Academie voor de Klassieke Homeopathie in Zwolle beweert van wel. Hij viert 17 maart het 25-jarig bestaan van zijn academie. De 6-jarige particuliere opleiding is met zestig studenten in Zwolle en 38 in de dependance in Amsterdam uitgegroeid tot de grootste van het land.