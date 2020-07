PvdA wil actievoerders bij Zwolse abortuskliniek de mond snoeren met rechterlijke uitspraak in de hand

Alfons strijdt na 9 boetes tegen ‘op hol geslagen’ flitser langs N35: kan zo'n paal er echt naast zitten?

26 juli Kan een hedendaagse digitale flitspaal er naast zitten? Voor foute bekeuringen zorgen? Over die vraag moet de rechter zich buigen in een unieke zaak rond ondernemer Alfons Schotman uit Raalte. Zijn chauffeurs kregen tussen Wierden en Nijverdal negen flitsboetes, maar volgens de Raaltenaar is de paal op hol geslagen. Is dat mogelijk?