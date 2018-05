PvdA wil oplossing voor Zwolse schimmelwoningen

De PvdA Zwolle wil dat de gemeente en de woningcorporaties zo snel mogelijk actie ondernemen tegen schimmelwoningen in onder meer de wijk Aa-landen. Dat er in die huizen jonge kinderen moeten opgroeien vindt de fractie onacceptabel.

Raadsleden hebben de Aa-landen bezocht na een verhaal in de Stentor over Warda Elatiaoui (30), een moeder met drie jonge kinderen die al drie jaar probeert de schimmel uit haar huis te krijgen. Alles zit eronder. En het probleem steekt steeds weer de kop op. Woningcorporatie DeltaWonen heeft toegezegd om naar de thermische isolatie te kijken, mogelijk verklaart dat de vochtplekken in huis. Maar Elatiaoui wil er niet langer wonen en probeert via een advocaat een ander huurhuis te krijgen. Daarin is ze echter nog geen stap verder gekomen, laat ze weten.

Steekproef

De PvdA heeft Burgemeester en Wethouders inmiddels gevraagd om een oplossing voor alle woningen waar dit speelt. Een op de drie huurhuizen in de Aa-landen kampt met vochtproblemen, blijkt uit een steekproef van de PvdA. 'Voor woningen waar jonge kinderen wonen moet er alles aan worden gedaan om een vervangende woonruimte te regelen, totdat de oorzaak van de terugkerende schimmel in beeld is en deze volledig kan worden weggehaald', stelt raadslid Patty Wolthof in een persbericht.

Schimmel kan gezondheidsklachten veroorzaken. Bij langdurige blootstelling bijvoorbeeld longproblemen ontstaan. Wolthof: 'Er waren ook bewoners die het normaal vonden dat ze drie of vier keer per jaar hun muren moeten overschilderen.'

Gedrag