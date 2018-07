PvdA wil snel Overijssels landbouwakkoord

Uiterlijk aan het begin van het nieuwe jaar moet er een Overijssels landbouwakkoord zijn gesloten, waarin afspraken worden gemaakt over verduurzaming van de hele sector. Dat vindt de PvdA-fractie in de Staten, die hiermee inhaakt op een pleidooi voor een landelijk akkoord, vandaag door het Planbureau voor de Leefomgeving.

“Wij willen dat Overijssel als eerste een landbouwakkoord sluit waarin we samen werken aan een collectief toekomstbeeld. Daarmee zijn zowel boeren als omwonenden en milieu gediend", zegt initiatiefneemster en PvdA-Statenlid Annemieke Wissink.

Uitwerking

De PvdA heeft Gedeputeerde Staten schriftelijk gevraagd of het college bereid is de uitwerking van zo'n akkoord in gang te zetten. Wissink heeft nog geen vastomlijnd idee over wat er in het akkoord moet komen te staan. "Dat moeten de betrokken partijen samen bespreken", zegt ze. Mogelijke partners in het akkoord zijn volgens haar boerenorganisaties, natuurbeschermers, waterschappen, supermarkten, verwerkende bedrijven en dierenartsen.

Milieu

"Landbouw is nu vooral gericht op meer productie tegen een lagere kostprijs. Dat is slecht voor het inkomen van de boer en slecht voor het milieu. Er is al veel over gerapporteerd en gesproken, maar we blijven denken in hetzelfde systeem. Dat gaat niet werken. Het systeem moet anders", aldus Wissink over wat zij ziet als de hoofdlijn van het landbouwakkoord.

Samen