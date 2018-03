PvdA Zwolle: 'Balen, hadden gehoopt op lokale bonus'

Van de 6 zetels die de PvdA had, blijven er nog 4 over. Een hard gelag voor lijsttrekker Eefke Meijerink. ,,Dit is balen natuurlijk. We hadden gehoopt op een lokale bonus, want we hebben de afgelopen jaren veel bereikt." Haar partij is van 14,7 procent van de stemmen naar 9,8 procent gegaan. Daarmee laat ze alleen de SP achter zich.