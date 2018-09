PvdA Zwolle: park té lang op slot voor muziekfeest Vliegende Vrienden

Vanuit de buurt is de afgelopen weken flink gemopperd. Sommige omwonenden vinden het niet kunnen dat een commercieel evenement zo lang beslag legt op het park. Bij het - openbare - Bevrijdingsfestival verloopt de opbouw veel sneller. Ook klagen omwonenden over een gebrek aan informatie.

Ongemak

Patty Wolthof van de PvdA zegt: ,,We snappen dat dit de eerste editie is en dat er fouten gemaakt kunnen worden. De PvdA is ook zeker een voorstander van toffe feesten in onze stad. We krijgen alleen wel érg veel signalen uit de buurt over het langdurige ongemak dat de opbouw met zich meebrengt. Twee weken is gewoon te lang, dat blijkt wel. Een goede evaluatie met alle betrokkenen lijkt ons dan ook op zijn plaats. We horen graag van het college wat daar uitkomt."

Opbrengsten

De PvdA wil weten of het college wist dat de opbouw zo veel tijd in beslag zou nemen en of er rekening was gehouden met de overlast die dat met zich mee zou brengen voor parkbezoekers, omwonenden en ondernemers. En wat er met de organisatie is afgesproken over de communicatie daarover. Verder vraagt de PvdA of het evenement schade aan de natuur (bomen en boomwortels) met zich meebrengt. En wil de fractie weten wat het commerciële evenement de gemeente heeft gekost en oplevert. En of de opbrengsten opwegen tegen de baten, inclusief overlast voor de buurt, ondernemer en schade aan de natuur. Tot slot vraagt de PvdA aandacht voor de positie van het parkpaviljoen. De uitbater daarvan loopt omzet mis nu het park goeddeels is ingenomen door de Vliegende Vrienden.

Vergelijking

Heineken, de organisator van de Vliegende Vrienden van Amstel Live zei eerder al in een reactie op de klachten van omwonenden dat de vergelijking met het Bevrijdingsfestival niet opgaat. Na klachten uit de buurt over gebrek aan communicatie is een brief met uitleg in een groter gebied verspreid.