PvdA Zwolle vindt informatieverstrekking college onder de maat

Ben Ali: ,,Het gaat daarbij niet om de afzonderlijke voorbeelden, maar om de zorg die daaruit ontstaat. De raad moet op basis van tijdige informatie in staat zijn een onderwerp op de agenda te zetten, daarover met de stad in gesprek kunnen en het college daar op kunnen bevragen. Wij hebben nu soms het gevoel dat we beter bij een redactievergadering van de Stentor of bij het wekelijkse persmoment aanwezig kunnen zijn dan dat we het moeten hebben van de informatieverstrekking via de daarvoor bedoelde kanalen.”

Schriftelijke vragen

De PvdA heeft schriftelijke vragen ingediend bij het college en wil onder meer weten of het bestuur het eens is met het standpunt van de partij en of het college bereid is de wijze van communiceren met de raad te herzien. Raadslid Wolthof: ,,Ik kan mijn werk als raadslid zo niet goed doen. De getekende overeenkomst met de provincie met betrekking tot het bouwvolume in de komende jaren kan ingrijpende gevolgen hebben voor de stad. Gaan we in het groen bouwen? Of gaan we de hoogte in? Ik heb tijdig informatie nodig zodat ik me kan voorbereiden op een maatschappelijk debat, samen met bewoners en onze achterban.”