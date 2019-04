De GGD IJsselland onderzoekt op welke manier zorg is geleverd en of daar lessen uit zijn te trekken. Volgens de politie was sprake van een natuurlijke dood en lag de vrouw ‘al enige tijd’ in haar flatwoning in Holtenbroek. Vermoedelijk enkele weken. Ze kreeg begeleiding bij het zelfstandig wonen. Volgens de politie is er geen aanleiding voor strafrechtelijk onderzoek.