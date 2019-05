PVV eist excuses provincie Overijssel over ‘propagandavideo’ Europese verkiezingen

De PVV in Overijssel is kwaad over een video die de provincie Overijssel heeft laat maken om mensen op te roepen om te gaan stemmen voor de Europese verkiezingen. De partij eist excuses voor wat ze zelf een ‘EU-propagandavideo’ noemt. Volgens de provincie zit er geen enkele politieke lading in het filmpje.

In de video worden drie mensen neergezet. Iemand die fan is van Europa (een vrolijke meisje dat wappert met vlaggetjes), iemand die het niet interesseert (een jongen die alleen met zijn telefoon bezig is) en iemand die een enorme hekel heeft aan Europa (een man in militaire jas met bivakmuts op die probeert de vlag van de Europese Unie in brand te steken).

‘Kiezer als crimineel’

En over dat laatste is de PVV, die zelf het liefst zo snel mogelijk uit de EU en uit de euro wil, kwaad. De partij vindt dat hun kiezers op deze manier als criminelen worden weggezet. „Dat de provincie zelf op deze manier politiek bedrijft en daarmee de verkiezingsuitslag wil beïnvloeden, is diep en diep triest”, vindt PVV-Statenlid Joeri Pool. „We eisen daarom excuses van de provincie voor de manier waarop zij in deze EU-propagandavideo onze kiezers wegzetten en willen dat de provincie Overijssel direct stopt met deze propaganda te bedrijven.”

‘Geen politieke lading’