PVV noemt oplossing Kamperlijntje onrealistisch

Irritant

Door één minuut eerder uit Kampen te vertrekken en twee minuten eerder uit Zwolle, zou dat probleem kunnen worden getackeld, volgens de betrokken partijen, maar Pool noemt dat een papieren tijger. ,,Vergeten wordt namelijk dat het aankomstperron van het Kamperlijntje in Zwolle een enorm stuk van andere perrons af ligt. Dan hebben we het nog niet eens over dat irritante in- en uitchecken gehad. Dan heb je die extra minuten echt nodig.’’

PVV Overijssel stelt dat de huidige proefoplossing de kern van het probleem niet aanpakt. Die kern ligt volgens de partij bij het feit dat de trein 140 kilometer per uur zou moeten gaan in plaats van honderd kilometer per uur. ,,De reiziger mag nu opdraaien voor de faal van de provincie Overijssel en ProRail. Want hoe gaat iemand die slecht ter been is binnen twee minuten de overstap van Groningen naar Kampen voor elkaar krijgen? We gaan er dan ook vanuit dat deze dienstregeling niet de definitieve is, zodat de reiziger straks wél gewoon de aansluiting kan halen.’’