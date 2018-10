PVV Overijssel boos over naheffing voor veehouders in kwestie 'kalverfraude'

1939-2018 Eef Brouwers uit Zwolle overleden: Journalist bij wie geheim in veilige handen was

17:57 Hij was te keurig om het te laten merken, maar het moet Eef Brouwers een zekere genoegdoening hebben gegeven als hij als hoofd van de Rijksvoorlichtingsdienst vergezeld van hoogwaardigheidsbekleders uit Den Haag plaatsnam op de hoofdtribune bij PSV. Al was het maar omdat de aanwezige Philips-bestuurders konden zien dat zijn rol nog lang niet was uitgespeeld na zijn vertrek als perschef van het elektronicaconcern.