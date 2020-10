PVV Overijssel wil lastposten de trein Zwolle-Emmen ‘uitknuppelen’

Vervoerder en vakbond luidden deze week de noodklok over het toenemend aantal incidenten in de trein tussen Zwolle en Emmen. Dat is in de afgelopen periode dusdanig gestegen, dat vervoersbedrijf Arriva extra veiligheidsmaatregelen neemt. Zo zijn alle stewards uitgerust met een bodycam, een kleine draagbare camera, een maatregel die sinds begin dit jaar overigens al landelijk is uitgerold. Ook lopen ze rond in koppels in plaats van alleen.