PVV valt buiten de boot bij coalitieonderhandelingen Overijssel, FvD nog aan tafel

De PVV wil graag meedoen in een rechtse Overijsselse coalitie, maar de partij lijkt achter het net te vissen bij de onderhandelingen. Na een eerste gesprek heeft PVV-voorman Erik Veltmeijer niets meer vernomen, terwijl grootste partij CDA met onder meer FvD, GroenLinks, VVD, ChristenUnie en PvdA tweede gesprekken voert.

Door Kelly Adams en Sjoerd Hartholt

Informateur Geert Jansen voert sinds vrijdag gesprekken om te verkennen wie met wie wil en kan samenwerken in een nieuwe coalitie. Het CDA heeft daarin als grootste partij het voortouw. De PVV, die een coalitie met CDA, VVD en Forum voor Democratie op voorhand wel zag zitten, is inmiddels afgevallen, zo blijkt.

‘We hebben niets meer gehoord’

„Na ons eerste gesprek, vorige week vrijdag, hebben we niets meer gehoord. Ik heb van anderen vernomen dat er met meerdere partijen nu tweede gesprekken zijn”, zegt PVV-voorman Erik Veltmeijer. Hij denkt dat het CDA niet met zijn partij wil samenwerken. „Forum en VVD willen wel. Maar ik denk dat mijn relatie met Eddy (Van Hijum, red.) gaat opspelen. We hebben hem hard aangepakt in het debat over Lithium Werks en er loopt nog een WOB-verzoek.” Spijt van die aanpak heeft hij niet. „Nee dat zou wel heel slecht zijn. En, deze uitspraak klinkt wel heel erg als Rutte, de onderste steen moet gewoon boven.”

VVD & FvD: heel goede gesprekken

De partijen die nog wel aan tafel zitten, houden ondertussen de kaken op elkaar. Forum voor Democratie-lijsttrekker Johan Almekinders spreekt van ‘hele goede gesprekken’. Hij verwacht volgende week meer duidelijkheid. Van de VVD komt via Regien Courtz ongeveer hetzelfde geluid. Ze laat weten dat het tot nu toe ‘heel goed voelt’ en dat er nog gesprekken lopen. Ook GroenLinks zit nog aan tafel. Lijsttrekker Manouska Molema van GroenLinks verwijst echter door naar de informateur en wil verder niets kwijt over de onderhandelingen. Voor CDA-lijsttrekker Eddy van Hijum geldt hetzelfde, waardoor het nog even speculeren blijft.

Quote Het gaat mij erom dat het zorgvuldig verloopt en dat iedereen tot zijn recht komt. Geert Jansen, Informateur provincie Overijssel

‘Gesprekken verlopen in goede sfeer’