PVV verbijsterd over inzet Zwolse politiekids in ‘frontlinie’ handhaving coronaregels: ‘Onacceptabel’

De gemeente Zwolle berichtte gisteren op de eigen Facebook-pagina dat er tien politiekinderen in vijf koppels zijn ingezet in de binnenstad. ,,Ze werken samen voor een veilige, leefbare en gezellige buurt. Het doel van hun inzet was om bezoekers in de binnenstad te wijzen op de sinds 1 juli geldende nieuwe coronamaatregelen.”



De kinderen hebben het publiek onder andere gewezen op de 1,5 meter, de gescheiden looproutes en het eenrichtingsverkeer op de Melkmarkt, zo schrijft de politie. De meeste van de 398 reacties onder het bericht zijn weinig lovend. PVV-Statenlid Joeri Pool is zelfs ronduit verbolgen. Hij heeft schriftelijke vragen ingediend bij de de Commissaris van de Koning in Overijssel.